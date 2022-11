(Di sabato 5 novembre 2022) Il pacifista collettivo va oggi in piazza armato, per così dire, delle migliori intenzioni e ... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Il Foglio

... queste scene rappresenterebbero anche le ultime in cui le due regine fanno sceltee non in ... Un finale sconvolgente che ha lasciato tutti senza. Nell'ultimo sguardo di Rhaenyra vediamo ...... queste scene rappresenterebbero anche le ultime in cui le due regine fanno sceltee non in ... Un finale sconvolgente che ha lasciato tutti senza. Nell'ultimo sguardo di Rhaenyra vediamo ... Le sagge parole di Mattarella e gli inganni della marcia per la pace Le nuove ambiguità del Papa sulla guerra e le parole nette del presidente della Repubblica sulla pace giusta. Perché il costo di non difendere l’Ucraina è ancora superiore al costo di difenderla. Truc ...L'assessore alle celebrazioni con Forze Armate a Pordenone Pordenone, 4 nov - "La Giornata del 4 novembre è dedicata alle Forze Armate ma anche all'Italia unita. Quest'anno ci troviamo a ...