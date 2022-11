Il Comune punta sulla mobilità alternativa | invasione di monopattini - Cronaca - lanazione it

LA NAZIONE

L'amministrazione Vivarelli Colonna ha pubblicato un bando per la selezione di due operatori dello sharing cui affidare il servizio di condivisione di monopattini, bici e scooter ...La nostra casa, sempre più piccola e interconnessa, rischia oggi di tradire la propria ... che viene ferocemente respinta quando, in un numero davvero limitato, simile alladi un iceberg, ... Il Comune punta sulla mobilità alternativa: invasione di monopattini La sanatoria negata ipotizzando la lottizzazione abusiva e la violazione dei vincoli paesaggistico e idrogeologico ...Natale, il Comune di Avellino punta ad un grande evento come quello di Ferragosto per attirare migliaia di persone in città e risollevare il commercio. Di certo, saranno festività ecosostenibili, molt ...