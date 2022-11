Foggia | precipita elicottero con a bordo 7 persone tra cui 2 bimbi | nessun sopravvissuto

(Di sabato 5 novembre 2022) commenta Tragedia a, dove èto unA109 con acinque passeggeri, tra cui due bambini, e due membri dell'equipaggio. Non ci sono sopravvissuti. L'ultimo contatto radar ...

... che sarebbe in servizio sulla tratta- Vieste - Isole Tremiti. A bordo anche due bambini Erano sette le persone, e tra loro due bambini, a bordo dell'elicottero della ditta Alidaunia di ...Il velivolo ha perso il contatto radio stamattina verso le 10.30 ed è stato ritrovato in una zona campestre di Apricena, frazione di Castel Pagano. I passeggeri sarebbero turisti sloveni e un medico ...L'elicottero scomparso stamani sulla tratta Foggia-Isole Tremiti, con a bordo 7 persone (tra loro due bambini), è stato ritrovato poco fa tra San ...Tragedia a Foggia, dove è precipitato un elicottero A109 con a bordo cinque passeggeri, tra cui due bambini, e due membri dell'equipaggio. Non ci sono sopravvissuti. L'ultimo contatto radio era stato ...