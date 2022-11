Federico Fashion Style diffidato dall’ex compagna | le rivelazioni scioccanti del parrucchiere delle star

(Di sabato 5 novembre 2022) A Verissimo ospiteNel pomeriggio di oggi, sabato 5 novembre, tra gli ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo c’è statoLauri, in arte. Il, originario di Anzio dove ha aperto il suo primo salone trovando il successo, ha partecipato il programma per parlare di quello L'articolo proviene da Novella 2000.

A Verissimo , Silvia Toffanin ha intervistatoLauri , in arteStyle . Il parrucchiere delle star ha rivelato il suo grande dolore per la fine della relazione con la moglie Letizia , madre della figlia Sophie .Lauri: "L'ho scoperto dai ...Style , al secoloLauri, è sbarcato nel salotto di Verissimo per parlare della separazione dalla compagna Letizia Porcu. I due sono stati assieme per 17 anni ed hanno avuto ...L’agghiacciante retroscena dietro la fine della storia d’amore di Federico Lauri e Letizia Porcu “Oggi ho qui io sono solo Federico ...Il dolore di Federico Lauri per la fine della sua storia con Letizia dopo 17 anni: "Sento un vuoto, lei sarà per sempre nel mio cuore" ...