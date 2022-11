Elicottero caduto nel Foggiano | chi sono le 7 vittime - Cronaca - quotidiano net

(Di sabato 5 novembre 2022) Due piloti, una famiglia slovena in vacanza, e un medico del 118 che aveva appena finito il turno di notte. Le storie di chi ha perso la ...

Due piloti, una famiglia slovena in vacanza, e un medico del 118 che aveva appena finito il turno di notte. Le storie di chi ha perso la ...AGI - Nessuno dei viaggiatori a bordo dell'nel Foggiano è sopravvissuto allo schianto. La conferma arriva dai primi soccorritori giunti sul posto, una zona tra Torre Mileto e Apricena . Sul luogo dell'incidente sono arrivate ...L’incidente è avvenuto in Puglia, nel Foggiano, alle isole Tremiti. A perdere la vita una famiglia slovena, un medico e due piloti.Foggia, incidente in elicottero, tra le vittime un'intera famiglia slovena e i due piloti Andrea Nardelli e Luigi Ippolito.