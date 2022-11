Cresce a 49 i top scientist mondiali dell’Ateneo di Udine

Leggi su udine20

(Di sabato 5 novembre 2022) È cresciuto a 49, cinque in più rispetto all’anno scorso (44), il numero di docenti e ricercatori dell’Università diche rientrano tra gli scienziatipiù influenti del 2021 per l’impatto scientifico delle ricerche nei rispettivi campi. È quanto emerge dallo studio condotto dall’Università diStanford e aggiornato annualmente, pubblicato dalla rivista internazionale “Plos Biology”. La ricerca fa riferimento all’impatto della produzione scientifica registrato nell’ultimo anno (2021) e nell’intera carriera degli scienziati. I dati si possono consultare al link https://elsevier.digitalcommonsdata.com/datasets/btchxktzyw «Una ricerca di alto livello, come certifica questa indagine internazionale – sottolinea il rettore Roberto Pinton –, è sintomo di un ateneo in salute in grado di confrontarsi con i migliori studiosi nei vari settori del ...