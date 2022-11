Calciomercato.com

Poi Carlo Capalbo sfodera, senza peraltro fartelo pesare troppo, un armamentario di, accordi ... sfruttando la sacralità del calcio: era in programma Napoli -, in quei giorni ...... ma poco più di sei mesi dopo illo scarica di nuovo in prestito in Premier League, ... Idella stagione 2021/2022 parlano chiaro: 13 gol e cinque assist. Mai così decisivo. Un po' di ... Barcellona, numeri monstre per Lewandowski in Liga: è l'Mvp di ottobre Dalla manita al tetto d'Europa e del mondo: l'addio al calcio di Gerard Piqué, simbolo del Barcellona e della Spagna ...Pep Guardiola ha replicato in conferenza stampa alle parole al veleno di Zlatan Ibrahimovic. Di seguito le parole del tecnico dei Citizens ...