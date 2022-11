Ambientalisti | salsa di pomodoro sulle vetrine di Napoli | Il lusso non è sostenibile

Una trentina di giovani hanno imbratatto i negozi di Gucci, Prada e Louis Vuitton nell'area di via Filangieri a Chiaia. Nel pomeriggio, manifestazione di Fridays for ...Nel quartiere napoletano di Chiaia, nell'area di via Filangieri, una trentina di giovani ha imbrattato con delladi pomodoro le vetrine di alcuni negozi di lusso: Gucci, Prada e Louis Vuitton. Il fatto è avvenuto prima della manifestazione "Insorgiamo" che è in programma nel pomeriggio di oggi a Napoli. L'...Una trentina di giovani hanno imbratatto i negozi di Gucci, Prada e Louis Vuitton nell'area di via Filangieri a Chiaia. Nel pomeriggio, manifestazione di Fridays for Future ...Napoli - Salsa di pomodoro lanciata contro le vetrine di Gucci, Prada e Louis Vuitton nell'area di via Filangieri, nel quartiere napoletano di Chiaia. E' ...