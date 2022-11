Spalletti allenatore del mese di Ottobre

(Di venerdì 4 novembre 2022) La Lega calcio serie A ha proclamato Lucianodelriferito aldiprendendo in considerazione le 5 gare comprese tra l’8º e il 12º turno che hanno fruttato 15 punti ai partenopei. Il premio sarà conferito martedì al Maradona prima della sfida all’Empoli. La giuria era composta da Direttori di testate giornalistiche sportive che hanno valutato i singoli allenatori in base a criteri tecnico sportivi e di qualità di gioco espresso dalle loro squadre, oltre che di comportamento/fair play tenuto durante le gare. L’amministratore delegato della Lega ha così commentato la decisione: I cinque successi in altrettante gare neldiconfermano l’eccezionale inizio di stagione del Napoli di Luciano. ...

in questo è l'ideale, nel ricostruire gli ambienti e lavorare direttamente sul campo. Semplicemente l'incontro Ancelotti - Napoli non è giunto nel momento ottimale, su Carlo ...Queste le parole di Gian Piero Gasperini ,dell' Atalanta , alla vigilia dell'attesissimo match contro il Napoli di. "Infortunati De Roon si sta allenando con la squadra e ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...(ANSA) - ROMA, 04 NOV - Luciano Spalletti del Napoli è l'allenatore del mese per la Lega calcio di Serie A. "La consegna del trofeo a Luciano Spalletti avverrà nel ...