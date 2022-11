Roma-Ludogorets 3-1 | Mourinho | “Vittoria d’orgoglio | atteggiamento diverso nel secondo tempo”

(Di venerdì 4 novembre 2022) “È stata una partita davvero difficile contro una squadra che sa giocare. Nelabbiamo rischiato tutto, siamo entrati con une un’intensità diversa. Le caratteristiche di Zaniolo ci hanno aiutato molto”. Con queste parole il tecnico della, José, ha commentato laall’Olimpico contro ilnella sesta giornata della fase a gironi dell’Europa League 2022/2023. “Passare il girone era una questione di orgoglio – ha detto il portoghese -. Volpato? E’ ancora un po’ anarchico, deve imparare a giocare senza palla dal punto di vista difensivo per essere un giocatore completo”. Su Vina: “Fuori casa è un giocatore, all’Olimpico c’è qualche rumore che non aiuta. Lui è uno di quelli esemplari nel suo ...

