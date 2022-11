Ponte Stretto | Salvini | “Sarà opera più avveniristica e green della storia”

(Di venerdì 4 novembre 2022) (Adnkronos) – “Vogliamo creare lavoro, disinquinare, sbloccare cantieri e investire in trasporto su ferro e via mare, ma anche lasciare ai nostri figli un’che renderà l’Italia un Paese leader al mondo come ilsullo, l’piùed ecologica”. Ad affermarlo è il vicepremier e ministro delle Infrastrutture eMobilità Sostenibili Matteodopo l’intervento di Legambiente. “perché, secondo diversi studi tecnici, grazie alsi taglierebbero oltre 100.000 tonnellate di emissioni di anidride carbonica annue, oltre al notevole beneficio per le acque del canale di Sicilia””, evidenzia. ...

Ilsulloera nel programma della coalizione di governo, e qualche ministro ha incominciato a parlarne come di qualcosa realizzabile effettivamente, senza ricordare che nella recente ...Per gli spostamenti passeggeri lungo i porti dellooccorre riqualificare terminali passeggeri e stazioni (oggi in condizione di degrado), migliorare accessibilità e coincidenze con il ...“Basta a inutili retoriche sulle grandi opere. Il Paese non ha bisogno di opere faraoniche e di cattedrali nel deserto come il Ponte sullo Stretto di Messina, ma di interventi concreti a partire da ...(FERPRESS) – Roma, 4 NOV – “Vogliamo creare lavoro, disinquinare, sbloccare cantieri e investire in trasporto su ferro e via mare, ma anche lasciare ai nostri figli un’opera che renderà l’Italia un Pa ...