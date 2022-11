Piccolo G piange | arrivano in supporto i compagni e Zerbi | “puoi restare concentrato amico?”

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 4 novembre 2022)G. Si lascia andare ad uno sfogo. Indi casetta e il coach RudyDopo l’assegnazione della sfida da parte di Arisa,G. viene colto da un attimo di sconforto. Con lui idi casetta che provano a spronare il ragazzo: “?”. Poi Maria De Filippi chiama il giovane talento in studio per un vis a vis con il coach Rudy. LE PAROLE DIG E LA REPLICA DI RUDY“Non so cosa sta succedendo ma non voglio tornare a casa in mezzo alle colline. La mia originalità a quanto pare non è poi così originale, io sono apparso da subito come quell’artista che vorrei essere ma che ancora non sono, c’è ...