Papa in Bahrein | pochi potenti trascinano mondo nei conflitti

...situazione mondiale è arrivata stamane daFrancesco nel suo discorso di chiusura del "Bahrain Forum for Dialogue East and West for Human Coexistence" presso la Al - Fida' Square, in. ".... Seconda giornata del viaggio apostolico diFrancesco in. Al centro della visita del Pontefice il dialogo interreligioso. Alle 10 (le 8 in Italia) ilinterverrà alForum For Dialogue. Nel pomeriggio ilavrà un ...(ANSA) - 'AWALI, 04 NOV - Il Papa in Bahrein lancia un appello ai leader religiosi affinché rifiutino la guerra. "Chi è religioso", ha sottolineato intervenendo al Forum per il Dialogo in corso ad ...Città del Vaticano, 4 nov. (askanews) - Pochi potenti stanno trascinando l'intera umanità nel vortice della guerra e questo solo per ...