Nba | i Nets sospendono Irving per un post antisemita

(Di venerdì 4 novembre 2022) I Brooklynhanno sospeso Kyriea tempo indeterminato, per un minimo di cinque partite, senza stipendio. Il motivo? La promozione sui social di un docufilm dai chiari contenuti antisemiti. Il 30enne non si è scusato, senza offrire “scuse incondizionate” per un“sconsiderato”, come l’ha definito il commissioner Nba Adam Silver. La franchigia ha detto che il giocatore “non è in questo momento idoneo a essere associato ai Brooklyn“. E ancora: “Negli ultimi giorni, abbiamo fatto ripetuti tentativi di lavorare con Kyrieper aiutarlo a capire il danno e il pericolo delle sue parole e azioni, iniziate con la pubblicità di un film contenente un odioprofondamente inquietante”, hanno detto inel dichiarazione. Tutti nella franchigia ...

I Brooklynhanno sospeso per almeno cinque partite la star Kyrie Irving per non essersi scusato nella controversia legata al tweet in cui aveva postato un link al film "Hebrews to Negroes: Wake Up Black ...Intanto in Nba è ufficialmente scoppiato il caso Irving. Il cestista australiano ha pubblicato sul proprio account Twitter un post su un film antisemita, rifiutandosi poi di scusarsi. Un atteggiamento ...New York, 4 nov. (Adnkronos) - Kyrie Irving è stato sospeso a tempo indeterminato dai Brooklyn Nets, ma per un minimo di cinque partite e senza stipendio, dopo che la star Nba ha promosso sui social..