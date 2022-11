Milan-Spezia | Gotti | “Cambiare è un’ipotesi Holm si è allenato”

Leggi su sportface

(Di venerdì 4 novembre 2022) “qualcosa è. Voglio utilizzare il più possibile la rosa per fare in modo di avere il nostro livello più alto in tutte le partite. Il finale della gara contro la Fiorentina non l’ho ancora assorbito, però mi tengo il desiderio visto tutta la partita: lo spirito e quel modo di volerla affrontare. Ma serve una lettura migliore dei momenti”. Lo ha detto l’re delloLucaalla vigilia del match contro ilin campionato. Sull’infermeria: “ha saltato un paio di allenamenti per un problemino accusato con la Fiorentina, ma si ècon la squadra negli ultimi due giorni. Verde prosegue con il suo percorso, per cercare di ritrovare la condizione migliore per le partite di Serie A”. Sugli avversari: “Il ...