Migranti | piu' della meta' degli arrivi e' in Italia ma poi chiedono asilo in Germania

Il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, "nell'urgenza di salvaguardare l'incolumità fisica e psichica delle persone soccorse in mare da alcune navi battenti ...La rotta invisibile che attraversa il Paese e che segna l'esistenza deiarrivati qui per una vita migliore. "L'ho conosciuto più di dieci anni fa - ha detto ai cronisti locali l'imam del ...Quanti sono gli arrivi di migranti in Europa e quanti in Italia secondo i dati che ANSA e' riuscita a elbarorare da IOM (International ...«Salvare i migranti in mare è un obbligo morale e legale». Così la portavoce della Commissione Europea, Annitta Ripper ha commentato nei giorni scorsi la vicende delle ...