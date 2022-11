L’Equipe | Osimhen è un tripudio di energia vitale | non si risparmia mai 

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 4 novembre 2022)è undi, non simai. “Nemmeno gli scenari più idilliaci avevano previsto un inizio del genere per il Napoli”, scrivein un pezzo dedicato alla squadra guidata da Luciano Spalletti. Imbattuto in Serie A, capolista, il Napoli ha il miglior attacco del campionato con 30 gol segnati dopo 12 giornate. Il quotidiano francese indica Victorcome il simbolo della forza straripante del Napoli. “Questa forza sorprendente è certamente il frutto di un collettivo ma un giocatore lo simboleggia perfettamente: Victor(23 anni)”.ricostruisce la storia dell’attaccante nigeriano, dal suo arrivo in Italia, nel luglio 2020, per 81,3 milioni di euro bonus ...