“La scuola non è un centro che deve soddisfare un cliente” | per Di Meglio Gilda il docente non può essere capro espiatorio

... professore ordinario dellaNormale Superiore di Pisa. Fin dall'inizio del conflitto in ... La guerra in Ucraina segna in profondita'solo le dinamiche regionali, ma anche le relazioni ...DI TIFO 'Adi tifo' nasce per contrastare la violenza nel mondo del calcio ma anche il bullismo, in generale, tra i giovani. La AS Roma e la SS Laziosono nuove a queste ...Carlotta Rossignoli, laureata in Medicina al San Raffaele di Milano a soli 23 anni, è stata celebrata come la studentessa prodigio d’Italia ...Dopo le deposizioni delle due corone d’alloro da parte delle autorità civili e militari, iniziate nei luoghi simbolo della memoria nella Città Alta: la prima presso la lapide in memoria dei Caduti di ...