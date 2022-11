Il metodo tedesco sul caro gas | una commissione e idee concrete

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 4 novembre 2022) Berlino. Che fare quando il prezzo del gas aumenta e per cittadini e imprese i costi diventano insostenibili? La discussione sulle soluzioni da adottare può diventare subito ideologica – calmierare i prezzi o lasciare fare il mercato, intervenendo solo nei casi più gravi? – e rischia così di impantanarsi e di lasciare in mezzo al guado chi se la passa peggio, contribuendo ad aumentare la sfiducia verso le istituzioni democratiche. Sì, la democrazia: se il prezzo del gas aumenta (e di tanto!) il problema è anche di tenuta del sistema democratico. Lo hanno capito in Germania dove il governo ha provato a reperire le risorse – i 200 miliardi che hanno fatto arrabbiare mezza Europa – ma poi si è chiesto come utilizzarle. Trovati i soldi, bisogna stabilire come investirli, bene e rapidamente, due cose che non vanno sempre d’accordo. Che si fa? Rispondere politicamente, in una coalizione ...