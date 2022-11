Il Messaggero | piccola Lazio | Romero ha completato il suicidio di gruppo

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 4 novembre 2022). Titola così, Il, l’articolo in cui commenta la sconfitta della formazione di Sarri contro il Feyenoord. Laè retrocessa in Conference League. “Questo schiaffo del destino è un castigo dell’inferno. Lasprofonda all’indietro nel peggior limbo: un altro ko, il terzo posto e la Conference League ormai nel futuro. Adesso agli uomini di Sarri, beffato come nel 2017 in questo stadio, toccherà pure affrontare lo spareggio (il 7 novembre il sorteggio) di febbraio contro le seconde della «Coppa dei perdenti», per dirla alla Tare, con un tono amaro. Qui tutti devono farsi un esame di coscienza profondo. Perché va bene che quattro squadre a 8 punti non si erano forse mai viste nella storia del torneo, ma questo maledetto girone F non era certo di ferro. Al fotofinish il ...