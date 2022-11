Girona vs Athletic Bilbao – pronostico e possibli formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 4 novembre 2022) Il venerdì sera della Liga vede ilaccogliere l’all’Estadi Montilivi. Ilsembra in difficoltà, visto che in questa stagione ha sette punti in meno rispetto all’ultima retrocessione, avvenuta nel 2018-19. Il calcio di inizio divsè previsto venerdi 4 novembre alle 21 Anteprima della partitavs: a che punto sono le due squadreIldeve ringraziare esclusivamente il suo stato di forma casalingo per non essere attualmente in fondo alla classifica, dato che l’80% dei suoi punti sono arrivati al Montilivi. Sfruttare il vantaggio di essere di nuovo in casa sarà fondamentale prima di affrontare ...