(Di venerdì 4 novembre 2022)di “Ultima Generazione”: i fanatici militanti per ilhanno colpito alla mostra di Vana Palazzo Bonaparte a. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. “‘Colpito con della passata di piselli ‘Il seminatore’ del 1888 del celebre pittore olandese all’interno della mostra di rilievo internazionale a lui dedicata”, rivendica ‘Ultima Generazione’ in una nota. “Per il momento possiamo solo dire che l’opera non è stata danneggiata”, fanno sapere da Arthemisa, la società curatrice della mostra. Autori del gesto quattro giovani, entrati pagando regolarmente il biglietto. Nella confusione si sono avvicinati all’opera, e hanno tirato fuori una zuppa di piselli in scatola che hanno lanciato contro il ...

Secolo d'Italia

Ma Lollo, in tutta evidenza, ama seguire gli impulsi del momento e renderli logici nell'stesso ... L'prodotto a chilometro zero di una bottega d'arte che negli ultimi 25 anni ha sfornato ...... Humanity 1 che vorrebbe approdare sulle coste italiane lancia l'disperato allarme. "Le ... arriva la puntualizzazione sullo stallo da giorni in: quasi mille migranti sulle navi Ocean ... Ennesimo atto vandalico degli attivisti per il clima: imbrattato un quadro di Van Gogh a Roma Dopo Teramo anche a Pescara la sede della Cgil è stata imbrattata con scritte di colore rosso. Indagini della Digos per individuare il responsabili ...Il responsabile non è ancora stato individuato dalle forze dell'ordine: il filmato ha fatto rapidamente il giro del web ...