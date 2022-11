Calvarese a CF | «Giacomelli non sarà più arbitro E valuta una causa milionaria all’AIA»

La Gazzetta dello Sport

di Trieste e Pasqua di Tivoli sono stati dismessi per l'adozione di provvedimenti ...di Teramo e Marini di Roma 1 hanno presentato le proprie dimissioni rispettivamente all'Aia e ...... Di Martino e Robilotta per "motivate valutazioni tecniche", mentre per adozione di "provvedimento disciplinare" non vedremo piùe Pasqua. E non vedremo più neppureche, invece, ... Aia, 5 arbitri promossi alla CAN e 7 dismessi. Tra gli esclusi Giacomelli e Pasqua