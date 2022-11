(Di venerdì 4 novembre 2022) (Adnkronos) – “I pazienti affetti dalla malattia di Niemann-Pick vivono la loro quotidianità nella norma ma tutto dipende sia dalla tipologia didalla quale sono colpiti, sia dal tempo in cui la malattia viene diagnosticata”. Così il direttore esecutivo dell’, Annalisa, a margine dell’incontro informativo a conclusione del mese di sensibilizzazione sulla malattia di Niemann-Pick, tenutosi presso il MoMeC di Roma. “Il ruolo dell’è quello di fare da ponte tra il clinico e il paziente peruna”, ha concluso. L'articolo proviene da Italia Sera.

Yahoo Finanza

...nella norma ma tutto dipende sia dalla tipologia didalla quale sono colpiti, sia dal tempo in cui la malattia viene diagnosticata". Così il direttore esecutivo dell'Ainp, Annalisa, a ...... 'la diagnosi precoce è tanto necessaria quanto difficile da ottenere - evidenzia Annalisa,... La diagnosi della, come quella di tutte le patologie metaboliche, è dunque un processo ... ASMD, Bisconti (AINP): “Associazione punta a favorire diagnosi precoce” (Adnkronos) – “I pazienti affetti dalla malattia di Niemann-Pick vivono la loro quotidianità nella norma ma tutto dipende sia dalla tipologia di ASMD dalla quale sono colpiti, sia dal tempo in cui la ...7' di lettura 03/11/2022 - ROMA - Si è da poco concluso il mese di sensibilizzazione sulla malattia di Niemann Pick, patologia ultra rara della quale ogni anno si celebra la Giornata internazionale il ...