Alcaraz | «Al Roland Garros facevo fatica a reggere la pressione | non mi divertivo più»

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 4 novembre 2022) Carlosintervistato da La Stampa. Che lo presenta come il più giovane numero uno della storia. A 19 anni ha già vinto il suo primo slam. È il nuovo simbolo della scuola spagnola, una vera e propria “bottega d’arte”. Il segreto di un successo precoce. «Per me la cosa più importante è divertirmi in campo. Godermi il tennis. Dicono che sorrido sempre, ma non è qualcosa di forzato, mi viene naturale. Se non hai passione per quello che fai, a certi livelli non ci arrivi». La sconfitta al. «Mi sono accorto che non sorridevo più.ladelle attese che tutti nutrivano nei miei confronti. Ne ho parlato con il mio allenatore, e abbiamo concluso che quando non mi diverto, le cose per me non girano bene. Sono dovuto ripartire ...