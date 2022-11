Wanda Nara a “Ballando con le Stelle” dopo la rottura con Mauro Icardi

(Di giovedì 3 novembre 2022)sarà “ballerina per una notte” nella prossima puntata di “con le”. Il dance show in onda il sabato sera su Rai1 ospiterà in pista la ballerina e attrice per l’appuntamento di sabato 5 novembre. Un’occasione dunque per lasciarsi alle spalle il periodo difficile che sta vivendo dato chela separazione dall’ex maritoorasembra trovarsi senza lavoro. Il calciatore del Galatasaray ha deciso infatti di far rimuovere dalla stessa squadra calcistica il suo ruolo come procuratrice.esattamente un anno fa, nel mese di novembre, denunciava via social il tradimento ricevuto da parte del marito con la modella e attrice Eugenia Suarez. Una doccia fredda che portò all’ufficializzazione della ...

Ecco quindi gli spunti di gossip di oggi 2 novembre 2022:torna in Italia per partecipare a un programma in prima serata e ovviamente non c'è con lei Mauro Icardi... LEGGI LA NEWS COMPLETA ...Cresce sempre più il sentimento che legae L - Gante . Molti hanno definito la liaison tra i due solo un'operazione di marketing visto che l'ex moglie di Mauro Icardi è stata scelta come protagonista del nuovo videoclip del rapper ...Corpo stupendo e sensualità da vendere, Wanda Nara indossa un costume minuscolo che mette bene in risalto le sue curve pazzesche, web in tilt Wanda Nara ha ammaliato come sempre il web nella serata di ...Wanda Nara, appuntamento da non perdere: sarà ospite su Rai 1. L'ex lady Icardi ora in Italia grande protagonista di una serata speciale ...