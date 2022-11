Vesuvio | Ischia e Campi flegrei | ecco il primo modello statistico in grado di calcolare la probabilità di eruzione

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 3 novembre 2022) Per la prima volta, i ricercatori possono produrre una valutazione comparabile delle probabilita’ die della pericolosita’ sul territorio tra i tre vulcani napoletani:. Tutto questo grazie ad un nuovoche, studiando l’alternanza dei periodi di alta e bassa attivita’ eruttiva, permette di confrontare sistemi vulcanici anche molto diversi tra loro, migliorando la comprensione del loro comportamento. E’ questo il risultato dello studio “A simple two-state model interprets temporal modulations in eruptive activity and enhances multivolcano hazard quantification” realizzato da un team internazionale di ricercatori dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), dell’Universita’ degli Studi di Bari “Aldo ...