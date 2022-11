Valditara | “La crisi sia un momento fecondo per il rilancio Affidiamoci al talento dei nostri ragazzi”

... in un'epoca tormentata, scossa da venti di guerra, paure collettive,, appare più che mai ... Giuseppe, ministro dell'Istruzione e del Merito; quindi gli interventi del dott. Fabrizio ...... il ministro dell'Istruzione Giuseppeha incontrato gli assessori regionali all'... mettendo forse addirittura inla tenuta unitaria del sistema nazionale d'Istruzione. Di contro, c'è ...“Apprezzabile che nella prima uscita pubblica il ministro Valditara citi la necessità di dare seguito alla riforma degli Its con cui il governo Draghi ha potenziato il sistema terziario di Istruzione ...Al tema del futuro è dedicata la quarta edizione della Biennale dei Licei Artistici, promossa e finanziata dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e realizzata dall’Associazione Amici della Biennal ...