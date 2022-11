Psg | Donnarumma | “Secondi nel girone? Purtroppo saputo solo a fine gara ma…”

Champions, Juve -: la frase dimigliore in campo per Juve -. I vergognosi insulti nei confronti di. Offese pera ogni pallone in Juve -. ...Locatelli: giusto annullare il gol del pari in Juve -. Sul fronte degli offside c'è ben poco da ... Al 78'respinge la conclusione di Kostic, Locatelli si avventa sul pallone e ribadisce ...Nella pagelle odierne della Gazzetta dello Sport, non ci sono insufficienze nelle file rossonere. Anzi, ci sono voti molto alti: i migliori, secondo la Rosea, sono stati Giroud (due gol e un assist) e ...Lo stupore e l’emozione nel rileggere il nome di Federico Chiesa nella lista dei convocati, 297 giorni dopo l’ultima volta, lascia presto spazio alla voglia di rivederlo in campo. Il numero 7 entra ...