Nordcorea | fallito il lancio di un missile intercontinentale

(Di giovedì 3 novembre 2022) Nel secondo giorno d'intensa attività balistica da parte della Corea del Nord, il regime di Kim Jong Un deve annoverare anche un fallimento: secondo quanto riporta lo stato maggiore sudcoreano, ildi unbalistico(ICBM) - probabilmente un razzo Hwasong-17 - è terminato in un fallimento. Lo riferisce l'agenzia di stampa sudcoreana Yonhap. Pyongyang sta reagendo ad ampie esercitazioni aeree congiunte Usa-Sudcorea iniziate da lunedì. Ieri sono stati lanciati almeno 23 missili e proiettili verso il mare, compreso uno che, per la prima volta in 70 anni, ha sorvolato verso sud l'immaginaria linea di demarcazione marittima con Seoul. Oggi questa attività è continuata.Ilè stato lanciato da Sunan, nell'area della capitale Pyongyang, alle 7.40 locali (23.40 di ieri in Italia) e ha volato ...