Ineos - Lewis Hamilton testa la Grenadier - VIDEO

(Di giovedì 3 novembre 2022) Laè entrata ufficialmente in produzione. La fuoristrada, chiaramente ispirata alla Land Rover Defender e annunciata nel 2017, è nata da una idea di Sir Jim Ratcliffe, che ha così trasformato il gigante della chimicaanche in un produttore di auto. L'azienda è sponsor della Mercedes-AMG in Formula 1 e quindi la presenza di Sircome testimonial non poteva che essere una naturale conseguenza.con la. Su un percorso che combina asfalto, terra e guadi, con tanto di inversioni da freno a mano,trova velocemente il feeling con un mezzo decisamente lontano da quelli a cui è abitato e non mancano momenti in cui lo stesso Ratcliffe ammette di non aver mai visto la "sua"...

