GF Vip | Nikita Pelizon in crisi per il fidanzato | “Non so se c’è ancora”

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 3 novembre 2022) La modella vive un momento di sconforto nella casa del GF Vip:ha paura delle nuove conoscenze delUn momento di assidui pensieri ha minato la serenità dial GF Vip. Come spesso capita nella casa i concorrenti si fanno prendere dai momenti in cui la testa inizia viaggi di ogni genere, soffermandosi su riflessioni di vario tipo. E in queste ore l’ex concorrente di Pechino Express ha rivolto le proprie attenzioni all’uomo che sta frequentando fuori dalla casa, rapporto iniziato poco prima cheentrasse a far parte del reality di Canale Cinque. La bella modella ha iniziato a nutrire qualche dubbio sul compagno vista l’assenza di segnali dall’esterno negli ultimi giorni. Laha ricevuto un aereo che recentemente l’ha ...