'Fatture false' | la Procura di Napoli chiede un anno per De Laurentiis | Galliani e Percassi

La Procura di Napoli ha chiesto una condanna a un anno di reclusione per De Laurentiis, Percassi e Galliani. Ecco il motivo La Procura di Napoli ha chiesto una condanna a un anno di reclusione per il ...Aurelio De Laurentiis rischia un anno di reclusione per. Questa mattina l'edizione odierna di Repubblica ha pubblicato la notizia che vede il presidente del Napoli nel mirino della magistratura per l'operazione che portò nel gennaio 2013 l'...che aveva portato alla luce circa 43 milioni di redditi non dichiarati e fatture false per 37 milioni, con milioni e milioni di Iva evasa o indebitamente detratta nel giro di un biennio in una frode ...Dall’analisi dei rapporti commerciali intercorsi tra le tre imprese emittenti e quella utilizzatrice delle fatture false, tutte rappresentate da cittadini di nazionalità indiana, è emerso che i ...