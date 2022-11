È la moda bellezza!

Leggi su iodonna

(Di giovedì 3 novembre 2022) Letizia di Spagna ha colpito ancora: ha presenziato al festival del cinema Opera prima: Ciudad de Tudela a Navarra con una gonna bucata! Niente paura: il capo era pura… Per l'occasione ha scelto, infatti, una gonna a quadri a corolla plissettata black & white H&M della capsule collection 2021 con il brand TogaArchiver, creato nel 1997 da Yasuko Furuta. La creazione è davvero singolare e originale: ha un foro frontale su una delle gambe e il prezzo si aggira intorno ai 185 euro. Non si era ancora mai vista una royal esibire con tanta disinvoltura le gambe. Ma qualcosa sta accadendo nel guardaroba della regina: di recente è stata sorpresa nella visita ufficiale in Germania con un look fucsia con un top crop in cui ha esibito addominali scolpiti firmato Hugo Boss, un marchio apprezzato nella casa reale.