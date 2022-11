Dove vedere Atalanta-Napoli in tv e streaming | DAZN o Sky?

(Di giovedì 3 novembre 2022)– Dopo la non dolorosa sconfitta di Anfield contro il Liverpool, ilè pronto a rituffarsi in campionato in quello che si preannuncia un vero e proprio tour de force prima della sosta per i mondiali in Qatar. Prima di fermarsi, la squadra azzurra intende mantenere – se non addirittura aumentare – il distacco rispetto alle inseguitrici. Tra di esse, c’è proprio l’, prossima avversaria della squadra partenopea nella sfida in programma per sabato 5 novembre alle ore 18:00. Una sfida che può dire molto sulle ambizioni tricolori della squadra di Luciano Spalletti: un’eventuale vittoria contro gli uomini allenati da Gian Piero Gasperini, significherebbe accumulare ulteriore vantaggio sulle altre pretedenti, ipotecando il primato anche in ...

