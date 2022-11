Decreto contro i rave party La norma fa sballare il Governo

(Di giovedì 3 novembre 2022) Che lache vuole punire isia stata scritta male lo dimostra non tanto la protesta che si è levata dalle opposizioni ma il caos che ha generato all’interno del. I primi dubbi sulla discrezionalità che lascia lae sulla severità della pena – previsti da tre a sei anni di reclusione e multe da 1000 a 10mila euro per chi promuove e organizza(ma pene anche se più basse sono contemplate per chi vi partecipa) – sono stati avanzati da Forza Italia. Le nuove misure volute da FdI e Lega per fermare inon hanno spento i fari sugli impegni economici disattesi In ballo c’è anche la questione delle intercettazioni preventive: non citate espressamente ma possibili perché la pena prevista è superiore ai cinque anni. Ad ...

...l'omotransfobia è proprio la medesima obiezione che oggi il numero uno dei Dem muove al primodel governo Meloni. Infatti "il Codice Penale già punisce ogni atto di violenza...... ossia il giorno in cui inizierà l'iter parlamentare per la conversione in legge delAiuti ter , il provvedimento adottato dal governo uscente di Mario Draghi e contenente nuove misure...Arcamone: 'Questo Decreto non ha nulla a che fare con i Rave, colpisce invece il diritto costituzionalmente garantito dall'articolo 17 della Costituzione di manifestare liberamente le proprie idee ...Tornano al lavoro, anche in provincia di Latina, gli operatori sanitari no vax per effetto del decreto legge 162 che ha anticipato al primo novembre la fine dell'obbligo vaccinale anti-Covid.