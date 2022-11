D' Alema vota Conte | È di sinistra Il Pd dialoghi con lui

(Di giovedì 3 novembre 2022) L'occasione è l'uscita di una nuova edizione del suo libro su Enrico Berlinguer. Ma per Massimo D'è soprattutto il modo per calarsi nel dibattito politico del paese. Intervistato quest'oggi da Repubblica, l'ex presidente del Consiglio dimostra di avere le idee chiare su quale sia la direzione che deve prendere la: abbracciando Giuseppee il Movimento cinque stelle. Lo dice lui stesso, a parole sue, nel corso del colloquio. Ripetendo quanto già detto diverse volte in passato: "Chefosse il punto di riferimento dei progressisti l'ha detto l'ex segretario del Pd, non io", ha argomentato l'esponente di Articolo uno, ricordando le dichiarazioni di Nicola Zingaretti. In più, secondo il già segretario dei Ds, il M5s "èto dagli operai e dalle persone in difficoltà economica ...

