Chignolo d’Isola | esplosione in azienda | intervengono i Vigili del fuoco

(Di giovedì 3 novembre 2022). Sì è reso necessario l’intervento deideldi Bergamo con i colori del Nucleo NBCR per un’in un’in via Bedeschi a, intorno alle 20:40 di mercoledì 2 novembre. Il boato è stato udito a decine di metri di distanza anche dagli abitanti della zona, che si sono affacciati e hanno visto l’incendio che si è sprigionato in seguito. Secondo le prime informazioni non ci sarebbero feriti gravi A tarda serata i pompieri stanno ancora procedendo alle verifiche di sicurezza e alla bonifica dell’area compromessa.