Atp Parigi-Bercy | Musetti supera Ruud e vola ai quarti

(Di giovedì 3 novembre 2022) (Adnkronos) – Grande prestazione di Lorenzonegli ottavi di finale del torneo Atp di. L’azzurro, numero 23 Atp, si è imposto in rimonta sul numero 4 del mondo, il norvegese Casper Rudd, in tre set con il punteggio di 4-6, 6-4, 6-4 in due ore e 19 minuti.aidi finale, i primi in un Masters 1000, affronterà il vincente del match tra l’ex numero uno del mondo Novak Djokovic e il russo Karen Khachanov. L'articolo proviene da Italia Sera.

Nel secondo set Musetti aggredisce in risposta e ottiene un break di qualità nel quinto game, ma non è sufficientemente lucido per gestire il vantaggio maturato nel turno al servizio successivo. L'...13:35 Prova sensazionale dell'azzurro, bravo a non perdere fiducia dopo il primo set perso. Continuano i miglioramenti al servizio, perso in due occasioni ma determinante nel raccogliere punti facili. ...Una crescita inarrestabile, fatta di risultati a ripetizione in un autunno da favola. Ora il primo “scalpo” top-five ed il primo quarto da ...PARIGI - Super Musetti non si ferma e supera anche gli ottavi di finale del Masters di Parigi, ultimo Atp 1000 stagionale. Battuto il norvegese Casper Ruud, testa di serie numero 3 e numero 4 al mondo ...