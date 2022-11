Arsenal | Gabriel Martinelli «Questo è il mio club Pronto a rinnovare»

(Di giovedì 3 novembre 2022)giura amore all’e si toglie dal mercato: «Sonoè il miogiura amore eterno all’. Intervistato da AS, l’attaccante brasiliano conferma la sua volontà di rimanere nei Gunners. Di seguito le sue parole. «Sono molto contento dell’. l’ho detto molte volte.è il mio. Amo essere qui, amo la città, il, tutto ciò che riguarda l’. Voglio restare. Sono molto felice, per il rinnovo c’è solo bisogno di una penna…». L'articolo proviene da Calcio News 24.

TUTTO mercato WEB

Magalhaes , difensore brasiliano dell', faceva gola perché si avviava verso il suo ultimo anno di contratto. E non era affatto scontato che rinnovasse coi Gunners.Commenta per primoMartinelli ha confermato di essere deciso a rinnovare con l'. Già nei mesi scorsi il giocatore della rosa di Arteta aveva dichiarato l'intenzione di rimanere ai Gunners , ma adesso ... Gabriel Martinelli giura amore all'Arsenal: "Questo è il mio club. Pronto a rinnovare" Gabriel Magalhaes, difensore brasiliano dell’Arsenal, faceva gola perché si avviava verso il suo ultimo anno di contratto. E non era affatto scontato che rinnovasse coi Gunners. Alla fine il centrale ...Le probabili formazioni di Chelsea-Arsenal, match valido per la quindicesima giornata di Premier League di scena a Stamford Bridge ...