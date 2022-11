Antitrust | 3 | 6 milioni di multa a Mediamarket

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha irrogato una sanzione di 3,6di euro a Mediamarket per la condotta commerciale realizzata nei diversi punti vendita Mediaworld, distribuiti sull'intero territorio nazionale. Secondo l'Autorità - si legge in una nota - la ...L'azienda dovrà quindi pagare una sanzione di 3,6di euro per la violazione del Codice del Consumo. MediaWorld: pratica commerciale scorretta A partire da giugno 2021, l'autoritàha ...L'autorità antitrust ha irrogato una multa di 3,6 milioni di euro a MediaWorld per condotte commerciali scorrette nella vendita di alcuni prodotti.(Teleborsa) - L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha multato Mediamarket, titolare del marchio Mediaworld, per pratica commerciale scorretta per 3,6 milioni di euro.