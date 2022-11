Allegri sottovaluta il Napoli | «L’Inter è la squadra più forte d’Italia»

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 3 novembre 2022) Nonostante un girone di Champions da incubo, la Juve digioca la sua migliore e ultima partita contro il Psg ritrovando finalmente Federico Chiesa. Al termine della gara il tecnico bianconero ha parlato ai microfoni di Infinitiy “Abbiamo giocato con calciatori forti, anche se di poca esperienza internazionale. Abbiamo fatto una buona partita contro unache era facile da affrontare perché mette poca pressione, ma che con il pallone è micidiale, infatti abbiamo preso gol nell’unica occasione in cui ci siamo allungati. Peccato per il risultato. Siamo in Europa League, da domani voltiamo pagina per il campionato, bisogna essere arrabbiati e riprendere subito a lavorare. Da una parte c’è da essere soddisfatti per avere raggiunto l’Europa League, dall’altra arrabbiati perché questa eliminazione fa male pur essendo meritata e la delusione non ...