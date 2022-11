VIDEO Rangers-Ajax | incredibile Wijndal | finisce nel fosso!

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Episodio sfortunato per il difensore nel corso del match disputato ieri sera in Champions League traed

video.gazzetta.it

Nella gara della 6ª e ultima giornata del girone A di Champions League, l'Ajax vince per 3 - 1 in casa deiGlasgow e conquista il ripescaggio ...Nella gara della 6ª e ultima giornata del girone A di Champions League, l'Ajax vince per 3 - 1 in casa deiGlasgow e conquista il ripescaggio ... Video, Wijndal finisce nel fosso in Rangers-Ajax 1-3 Glasgow Rangers - Ajax 1-3 highlights e gol: le azioni principali della sfida della sesta giornata del Gruppo A di Champions League 2022/23.Diretta Rangers Ajax (risultato finale 1-3) streaming video tv della partita di Champions League. La chiude Francisco Conceição!