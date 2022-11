(Di mercoledì 2 novembre 2022) Nella gara della 6ª e ultima giornata del girone C di Champions League, ilvince per 4 - 2 in casa dele si qualifica per ...

Nella gara della 6ª e ultima giornata del girone C di Champions League, il Barcellona vince per 4 - 2 in casa del Viktoria Plzen e si qualifica per ...... la sezione da ogni reverse angle, l'eternità inda 14 secondi per 24 ore. Lo stop e il ... dove la recente solidità dei locali era fondata anche sopra l'autorevolezza difensiva diMarì, ... Video, Pablo Torre fa gol e si fa male in Viktoria Plzen-Barcellona 2-4