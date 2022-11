New York | la versione della EF Academy | «Claudio Mandia non era in isolamento quando si è suicidato»

Finestre sull'Arte

La famiglia di , il ragazzo salernitano che si è tolto la vita dopo esser stato messo in isolamento in una boarding school privata di, hanno presentato una causa civile presso la Supreme Court della contea di Westchester accusando il direttore Vladimir Kuskovski, il dean Wayne Walton e le psicologhe Chelsea Lovece e Jenna ...La scrittrice Julie Powell è morta nelllo Stato dia 49 anni. Era diventata famosa in Usa grazie al suo food blog, firmato Julia Child, nel quale ogni giorno aveva presentato una ricetta, che aveva dato poi vita a un libro. La vicenda ha ... Mostra sulla New York di Hopper al Whitney Museum of American Art (ANSA) - NEW YORK, 02 NOV - Otto dollari al mese per avere il proprio account Twitter verificato. Elon Musk annuncia il nuovo prezzo per Blue, ...La boarding school privata, frequentata dallo studente diciassettenne morto il 17 febbraio, contesta la ricostruzione della famiglia del ragazzo ...