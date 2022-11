Mourinho | ' ' Non vogliamo andare in Conference Giustizia fatta su Zaniolo' '

... " Che magnifica sorpresa! Ieri sera anche l'allenatore della Roma Joséè venuto a respirare aria di fraternità. Alla prossima mister! ". Il Corriere dello Sport aggiunge cheè la prima ...Le parole del tecnico giallorosso Joséin conferenza in vista della sfida di Europa League di domani tra Roma e ...Le parole del tecnico giallorosso José Mourinho, intervenuto in conferenza in vista della sfida di Europa League di domani tra Roma e Ludogorets.«Basta Conference, vogliamo andare avanti in Europa League». E per farlo alla Roma di Mourinho basta una vittoria. Quella da ottenere a tutti i costi stasera (ore 21) ...