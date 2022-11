Meloni ai sottosegretari | “Spero sia un’avventura lunga e difficile”

(Di mercoledì 2 novembre 2022) ROMA – “Questa avventura sarà, speriamo,, di sicuro, e speriamo anche entusiasmante. Lo sarà quando riusciremo a dare le risposte ai cittadini, quando saremo fedeli al compito che ci è stato affidato, a essere esattamente quello che abbiamo raccontato che saremmo stati e la ragione per cui siamo qui”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia, parlando aidopo il giuramento. “La parte divertente finisce qui, adesso comincia quella del lavoro e della responsabilità. Se siete qui c’è una ragione: siete stati ritenuti all’altezza del compito. Da questo momento non rappresentate voi stessi e neanche un partito ma una nazione e questo ha un enorme valore e un enorme richiamo alla responsabilità”, ha aggiunto. Ammonendo: “Ricordatevi sempre che ci sono decine di milioni di persone ...

Igiureranno stamani (ore 11). Il colpo d'occhio non lascia dubbi: Forza Italia, che ha avuto l'8%, ha avuto "solo" 8 ...Tutti i sottosegretari hanno giurato, a palazzo Chigi, nelle mani della premier Giorgia Meloni. A pronunciare la formula con cui i sottosegretari hanno prestato giuramento è stato Alfredo Mantovano… L ...Eppure non è andata così. Il primo Cdm operativo del governo Meloni si è concentrato sulle nomine di viceministri e sottosegretari, ma anche e soprattutto su questioni ben più identitarie di quelle ...