“L’ultimo appello urgente” di David Attenborough fa piangere gli spettatori

Leggi su news.robadadonne

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Il presentatore nonché icona della tv inglese Sirha fatto commuovere tutto il suo pubblico con unmolto sentito con il quale ha spinto tutti a fare qualcosa di concreto a sostegno dell’ambiente., che al momento ha 96 anni ed è un ambientalista convinto, ha pronunciato il suo discorso ispirato durante uno speciale sull’ambiente andato in onda su BBC One. Nel discorso, il celeberrimo conduttore ha esortato glia combattere per la salute del pianeta nonché per la salvaguardia di tutti gli animali, soprattutto quelli in via d’estinzione. Infatti, nonostante i passi in avanti più grandi in questo senso dovranno essere fatti direttamente dai maggiori responsabili di questo disastro ambientale a cui stiamo assistendo in questi anni, anche il singolo ...