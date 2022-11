Lascia Uomini e donne | l' addio di Gemma Galgani

... che negli anni gli ha consentito di creare un rapporto speciale con i suoi. Un legame ... Ciun modenese eccezionale'.Anticipazioni sul talent show culinario: la protagonista del trono over probabile concorrente Il sito Comingsoon.it ha sganciato una bomba su Gemma Galgani , una delle protagoniste die Donne .La dama del trono Over è sempre meno protagonista nel daytime di Canale 5 e potrebbe presto abbandonare Uomini e donne per un altro impegno in televisione ...Gemma Galgani va via da Uomini e Donne Ecco dove potremmo rivedere in TV la Dama. Tutti i dettagli in merito.