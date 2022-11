Inter | rinnovo vicino per un difensore! Cifre e dettagli

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Pronti a blindarlo. In estate sembrava destinato a lasciare la piazza, sembrava destinato ad un futuro lontano dall’Italia, un futuro lontano dall’. Uno come lui, è difficile rimpiazzarlo; dopo l’esperienza alla Sampdoria, arriva alla corte dei nerazzurri in punta di piedi. Oggi, è diventato un vero e proprio pilastro delle difesa della Benamata, uno dei migliori difensori presenti nel massimo campionato italiano. Adesso l’non vuole più privarsene: la società lombarda è pronta all’assalto. L’obiettivo è ildel contratto. Stando a ciò che è trapelato negli ultimi giorni e secondo quanto riportato da Fantacalcio.it , ildi Milan Skriniar sarebbe ormai ad un passo. Il calciatore slovacco andrebbe in scadenza di contratto il 30 giugno 2023. Si sta quindi lavorando per trattenere l’ex Doria ...

Ilpotrà avvenire, se ci sarà collaborazione'., Branca a Tv Play: 'Alla famiglia Zhang non si può dire nulla'Branca, poi, non si sbilancia sull'acquisto di Lukaku, che qualche giorno fa ...L'non ha dubbi suldi Calhanoglu, ecco quando il centrocampista turco potrebbe prolungare il contratto L'e Calhanoglu fanno le prove di. C'è la volontà comune di sedersi ...Milan Skriniar è consapevole che l'Inter non potrà mai pareggiare l'offerta economica del Paris Saint-Germain. Ecco perché, se vorrà davvero restare a Milano, il centrale slovacco… Leggi ...Per il Deputato pugliese è sempre stato importante difendere i lavoratori, ma diventa fondamentale adesso, in un periodo in cui la crisi grava ...